Sampaoli demitido no Flamengo

A informação foi confirmada pelo clube do Rio de Janeiro através das redes sociais.

O treinador Jorge Sampaoli foi despedido do Flamengo, no Brasil.

De recordar que o Fla tinha perdido no domingo a final da Taça do Brasil para o São Paulo.

O técnico argentino, de 63 anos, tinha substituído o português Vítor Pereira. No entanto, não conquistou nenhum título e saiu com 20 vitórias, 11 empates e 8 derrotas.

Neste momento, o Flamengo é sétimo classificado no Brasileirão, com 40 pontos em 24 jornadas, a 11 pontos do líder Botafogo.

O nome que já vem sendo apontado ao cargo de treinador é Tite, ex-selecionador do Brasil.