Palmeiras de Abel Ferreira vai decidir acesso à final da Libertadores em casa

O Palmeiras, de Abel Ferreira, vai decidir o acesso à final da Copa Libertadores em casa, depois de ter empatado, sem golos, no terreno do Boca Juniors, na primeira mão das meias-finais, na madrugada desta sexta-feira.

Os argentinos fizeram o dobro dos remates (18 contra nove) e acertaram mais vezes no alvo (sete contra dois), mas os guarda-redes de ambas as equipas estiveram à altura e conseguiram segurar o nulo.

Com este empate na Bombonera, a decisão fica adiada para a segunda mão, no Allianz Parque, casa do Palmeiras. Encontro marcado para a madrugada da próxima sexta-feira, à 1h30.

Abel Ferreira conquistou duas Libertadores pelo Palmeiras, em duas presenças na final. Se ultrapassar o Boca Juniors, o treinador português somará o terceiro apuramento em quatro anos para o jogo decisivo da maior prova de clubes da América do Sul.