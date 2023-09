Osimhen marcou na goleada do Nápoles

O Nápoles goleou a Udinese, por 4-1, em partida da jornada 6 da liga italiana, e o avançado Osimhen voltou a estar em destaque.

Depois da polémica, com um vídeo do próprio clube no Tiktok que o ridicularizou depois de ter desperdiçado uma grande penalidade, o jogador nigeriano deu resposta em campo.

Negou-se a marcar um penálti, marcou um golo (na altura o 2-0) e saiu ovacionado.

Na tabela, o campeão Nápoles é atualmente quinto classificado, com três vitórias, dois empates e uma derrota, com 11 pontos, a quatro dos líderes: Inter e Milan.