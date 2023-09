Osimhen “é um tesouro” do Nápoles

O Nápoles garante, esta quinta-feira, que nunca quis ofender Victor Osimhen e reforça a importância que o avançado tem na equipa.

"O Nápoles, querendo evitar qualquer exploração do assunto, salienta que nunca quis ofender ou gozar com Victor Osimhen, que é um tesouro deste clube”, escrevem os napolitanos.

O clube acrescenta: “Como prova disso, durante o verão, o clube rejeitou firmemente todas as ofertas recebidas para a transferência do avançado para o estrangeiro”.

“As redes sociais, em particular o TikTok, sempre utilizaram uma forma de linguagem expressiva com leveza e criatividade, sem querer, como no caso de Osimhen como protagonista, ter qualquer intenção de insulto ou escárnio. De qualquer forma, se Victor percebeu alguma ofensa contra ele, não foi isso que o clube pretendia", garantem.

De recordar que a polémica rebentou após a divulgação de um vídeo no TikTok do Nápoles em que o jogador nigeriano era alvo de chacota depois de ter falhado um penálti.

Osimhen chegou a ameaçar processar o Nápoles.