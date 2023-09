Neuer de volta aos treinos

O guarda-redes Manuel Neuer está de regresso aos treinos de grupo no Bayern Munique.

No site, o Bayern informa que o guardião fez os exercícios de aquecimento com os outros guarda-redes e depois “ficou entre os postes durante alguns exercícios com os jogadores de campo”.

Neuer também já reagiu: “É uma sensação ótima estar de volta ao relvado com os meus companheiros. Estava realmente ansioso por isto”.

O internacional alemão, de 37 anos, está lesionado desde janeiro e não joga há nove meses.