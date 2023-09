Liverpool recebe 95 milhões de euros

O Fenway Sports Group (FSG), donos do Liverpool, vendeu parte do clube ao fundo de investimento Dynasty Equity por 95 milhões de euros (100 milhões de dólares).

Segundo a administração dos “reds”, o dinheiro vai ser usado para pagar a dívida bancária contraída durante a pandemia da Covid-19, mas também as despesas contraídas para melhorar o estádio e a construção do centro de estágio.

O presidente do FSG, Mike Gordon, garante que o compromisso do grupo “com o Liverpool mantém-se mais forte do que nunca”.

Gordon esclarece: “Sempre dissemos que, se houvesse um parceiro de investimento adequado para o Liverpool, procuraríamos essa oportunidade para ajudar a garantir a resiliência financeira do clube a longo prazo e o seu crescimento futuro”.

Já o diretor executivo do Dynasty Equity, Don Cornwell, acrescentou: “O Liverpool é um dos clubes de futebol mais emblemáticos do mundo, com uma base de adeptos apaixonada e um alcance global significativo”.