“Caso Negreira”. Barcelona acusado de suborno

O FC Barcelona está acusado de suborno pelo juiz de instrução do chamado "Caso Negreira".

De acordo com o despacho a que o jornal "AS" teve acesso, Joaquín Aguirre, chefe do Tribunal de Instrução número 1 de Barcelona, considera que os 7,5 milhões de euros pagos pelos blaugrana durante 17 anos a José María Enríquez Negreira, antigo vice-presidente do Comité Técnico de Árbitros (CTA), constituem um crime.

"O crime está consumado, uma vez que o pagamento foi efetuado, independentemente de se provar ou não a corrupção sistémica da arbitragem espanhola em resultado de tais pagamentos", pode ler-se na jurisprudência do Supremo Tribunal.

O juiz entendeu que, "por dedução lógica", os pagamentos "satisfizeram os interesses do clube", mesmo que as decisões dos árbitros não tenham sido compradas.

Para além do clube catalão estão acusados dois ex-presidentes do Barça (Sandro Rosell e Josep Maria Bartomeu) e ainda José María Enríquez Negreira (ex-vice-presidente do conselho de arbitragem em Espanha) e o seu filho.