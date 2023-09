O Atlético de Madrid derrotou o Osasuna, por 2-0, em partida da jornada 7 da liga espanhola.

Os golos dos “colchoneros” foram apontados por Antoine Griezmann e Rodrigo Riquelme, este a passe de Samuel Lino, ex-jogador do Gil Vicente.

Nota para duas expulsões aos 85 minutos: Chimy Avila e Álvaro Morata.

Com este triunfo, o Atlético de Madrid é quinto classificado, com 13 pontos. Já o Osasuna é 14.º, com sete.