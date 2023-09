Osimhen e Nápoles de costas voltadas após vídeo no Tiktok

Um vídeo na rede social TikTok do Nápoles deixou o avançado Victor Osimhen de candeias às avessas com o clube que representa.

No vídeo, entretanto apagado, o jogador nigeriano é alvo de chacota por causa de um penálti falhado. De recordar que o jogador desperdiçou uma grande penalidade na última partida contra o Bolonha.

De recordar que nessa partida, poucos minutos depois de ter falhado da marca dos 11 metros, Osimhen foi substituído e teve uma troca de palavras com o técnico Rudi Garcia.

A primeira reação foi do empresário do atleta. Roberto Calenda disse: "O que aconteceu na página oficial do Nápoles no TikTok é inaceitável. Um vídeo a gozar com o Victor foi colocado no ar e, pouco depois, apagado. Um facto muito sério, que causa muitos danos ao jogador e que se junta ao tratamento que lhe tem sido dado nos últimos dias, entre julgamentos na imprensa até notícias falsas. Reservamo-nos no direito de agir legalmente ou de qualquer outra forma para proteger o Victor".

Já esta quarta-feira, na concentração para a partida contra a Udinese, o avançado não cumprimentou os colegas de equipa.

Na temporada passada, Osimhen fez 31 golos e cinco assistências em 39 jogos.