Girona lidera em Espanha

O Girona continua como surpreendente líder da Liga espanhola de futebol, batendo na sétima jornada o Villarreal (2-1), seguido de perto pelo Real Madrid, que triunfou em casa com o Las Palmas (2-0).

O invicto conjunto catalão soma 19 pontos, seis vitórias e um empate, e lidera o campeonato após vencer com “remontada” em casa do Villarreal, que se adiantou primeiro, aos 49 minutos, num penálti de Parejo.

Dovyk empatou, aos 56, e Eric Garcia faturou cinco minutos depois para consumar a reviravolta, dando ao “Submarino Amarelo” a quarta derrota da época, seguindo no 14.º posto.

A um ponto do Girona está o Real Madrid, que bateu em casa o Las Palmas com golos de Brahim Diaz (45+3) e Joselu, aos 54, aproveitando o empate do FC Barcelona na véspera, com o Maiorca (2-2), para subir ao segundo lugar.

Do outro lado, os insulares estão no 17.º posto, um ponto acima da “linha de água”.

Em quarto lugar, o Athletic Bilbau desperdiçou uma chance para se aproximar do pódio ao empatar a duas bolas na receção ao Getafe, que teve Domingos Duarte no 'onze', seguindo em quarto com 14 pontos, contra oito da equipa dos arredores de Madrid, 10.ª.

Berchiche adiantou os bascos logo aos seis minutos, mas a expulsão de Sancet, os 45+1, condicionou a tática, com Alvarez a empatar, aos 51, e Iñaki Williams a recolocar o Athletic na frente, aos 62, com Latasa a empatar a contenda aos 83.