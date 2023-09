Atenção Benfica. Inter perde em casa

O Inter perdeu, em casa, com o Sassuolo, em partida da sexta jornada da liga italiana.

É a primeira derrota (e a primeira vez que perde pontos) no campeonato do próximo adversário do Benfica na Liga dos Campeões.

Os “nerazzurri” até marcaram primeiro, por Dumfries, mas os visitantes deram a volta ao marcador no segundo tempo, com tentos de Bajrami e Berardi.

Apesar de derrota, o Inter continua a liderar a Série A, mas agora em igualdade com o Milan.

O Inter vai defrontar o Benfica no próximo dia 3 de outubro para a segunda jornada da fase de grupos da Champions.