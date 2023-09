Reggie Cannon vai jogar na segunda divisão inglesa

O Queens Park Rangers anunciou a contratação do lateral Reggie Cannon, que rescindiu contrato com o Boavista após alegar ordenados em atraso.

O internacional norte-americano rescindiu e o caso seguiu para a FIFA, que terá ainda de autorizar a inscrição de Cannon no QPR, segundo a nota oficial do clube britânico.

O defesa de 25 anos assinou um contrato de quatro épocas com o clube londrino da segunda divisão.

"Estou muito entusiasmado. Sempre quis jogar em Inglaterra e é uma oportunidade incrível para mostrar o que posso fazer. O QPR é um clube histórico e mal posso esperar para começar", afirma.

O QPR revela que Cannon estava no radar há dois anos. O lateral foi internacional norte-americano em 28 ocasiões e chega ao Championship após três temporadas no Boavista.

O clube de Londres está no 19.º lugar do Championship com duas vitórias em oito partidas do campeonato.