Liga das Nações feminina. Campeã do mundo goleia, campeã da Europa perde

Resultados diferentes para a campeã do mundo e para a campeã da Europa - e finalista vencida do Mundial 2023 -, na segunda jornada da fase de grupos da Liga das Nações feminina.

A Espanha, que mostrou pela primeira vez o troféu do Campeonato do Mundo aos seus adeptos - 14.194 deles, um recorde para a seleção "roja" -, goleou a Suíça, por 5-0, com golos de Lucía García, Aitana Bonmatí (bis), Inma Gabarro e Maite Oroz.

A Inglaterra foi surpreendida nos Países Baixos, por 2-1. Num duelo entre as duas últimas campeãs europeias - as neerlandesas conquistaram o Euro 2017 e as inglesas o de 2022 -, Lieke Martens adiantou a equipa da casa, mas Alessia Russo respondeu. Aos 90 minutos, Renate Jansen deu a vitória à antiga equipa da selecionadora Sarina Wiegman sobre a atual.

Confira todos os resultados: