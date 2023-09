Futre vive "pesadelo" com transferência de João Félix para o Barcelona

Paulo Futre, lenda do Atlético de Madrid, assume que está a "viver um pesadelo" com a transferência de João Félix para o Barcelona.

O antigo avançado português foi um dos maiores embaixadores da transferência de Félix para os "colchoneros". Este verão, o jovem avançado trocou a capital espanhola por um dos maiores rivais e Futre ainda não ultrapassou.

"Quando o João disse que sonhava jogar no Barça, comecei a viver um pesadelo que dura até hoje. É terrível pensar que o Barça pode ganhar a Champions ou a Liga com o João Félix. É de loucos que o Barça possa ganhar a Champions contra o Atleti com um golo do João", disse, à Cadena SER.

Félix foi emprestado ao clube catalão e com impacto imediato. Em quatro jogos, leva três golos e uma assistência. Futre, que jogou no Atlético entre 1987 e 1993, apontou o dedo ao empresário Jorge Mendes.

"Liguei ao Jorge Mendes e disse-lhe que as declarações do João eram coisa dele, mas ele negou. O miúdo não era capaz de dizer algo assim. Discutimos ao telefone. Ele disse-me que tinha falado com o Manchester United e comprovei que isso era verdade. Ele também falou com o Manchester City, também verifiquei, mas eles também não queriam o João", revela.

A rescisão de contrato com os "colchoneros" foi ainda uma possibilidade em cima da mesa, mas segundo Mendes, "foram os advogados".

"Eu disse-lhe que o rapaz não podia sair à rua, porque os adeptos tinham-lhe cada vez mais ódio. Sou português e custava-me. Queria que jogasse em todas as equipas menos no Barcelona", terminou.