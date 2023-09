França vence na Áustria e facilita contas de Portugal

A França visitou e bateu a Áustria, por 1-0, na segunda jornada da Liga das Nações, e facilitou as contas da manutenção de Portugal na Liga A.

Um golo de cabeça de Wendie Renard, a cruzamento de Selma Bacha, na sequência de livre, resolveu o encontro logo aos cinco minutos.

Vitória para a seleção francesa, no 500.º jogo da sua história.

Com este resultado, mais a vitória de Portugal sobre a Noruega, a França lidera o grupo A2, com seis pontos, e a equipa das quinas é segunda classificada, com três. Atrás, estão austríacas e norueguesas, ambas com um ponto, o que simplifica as contas do segundo lugar para Portugal.