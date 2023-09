Gonçalo Ramos bisou na goleada do PSG

O PSG goleou o Marselha, por 4-0, em partida da jornada 6 da liga francesa. Destaque para Gonçalo Ramos, que bisou.

O campeão gaulês em título dominou por completo a partida.

Hakimi, Kolo Muani e Gonçalo Ramos, que substituiu o lesionado Mbappé, marcaram.

Com este resultado o PSG sobe ao terceiro lugar da Ligue 1 com 11 pontos (três vitórias, dois empates e uma derrota), enquanto o Marselha é sétimo com nove pontos (duas vitória, três empates e uma derrota).

Na liderança está o surpreendente Brest.