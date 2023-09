O Real Madrid perdeu diante do Atlético Madrid, por 3-1, e deixa escapar a liderança em Espanha.

Pelos colchoneros marcaram Álvaro Morata, que bisou, e Antoine Griezmann.

Já pelos merengues ainda descontou Toni Kroos.

Com este resultado, a liderança do campeonato espanhol passa para o Barcelona, com 16 pontos.