Goleada do Bayern com Kane em destaque

O Bayern Munique goleou o Bochum, por 7-0, em partida da jornada cinco da liga alemã.

Os bávaros entraram muito fortes e aos 38 minutos já venciam por 4-0.

Na segunda parte, os campeões alemães não tiraram o pé do acelerador e apontaram mais três tentos.

Destaque para o avançado Harry Kane, que fez um “hat-trick”. Os outros golos foram apontados por Choupo-Moting, Matthijs de Ligt, Leroy Sané e Mathys Tel.

No Bochum, o português Gonçalo Paciência não jogou.

Com este triunfo, o Bayern está provisoriamente isolado no primeiro lugar na Bundesliga, com 13 pontos em 5 jogos.

Também este sábado, o Borussia Dortmund venceu o Wolfsburgo por 1-0, com um golo de Marco Reus.