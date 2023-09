Barcelona com remontada às costas de Cancelo e Félix

O FC Barcelona derrota o Celta, por 3-2, com reviravolta épica em oito minutos, numa partida da jornada seis da liga espanhola.

Os portugueses João Cancelo e João Félix foram decisivos para a conquista dos três pontos por parte da equipa catalã.

João Cancelo assistiu para o segundo tento e marcou o terceiro. Já João Félix ofereceu o primeiro golo com assistência para Robert Lewandowski, que bisou.

Já do lado da equipa de Vigo, que sonhou com o triunfo fora, marcaram Jorgen Larsen e Anastasios Douvikas.

Com este triunfo arrancado entre o minuto 81 e 89, o Barcelona está na liderança provisória do campeonato com 16 pontos, mais um que o Real Madrid, que ainda não jogou.