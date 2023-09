Palmeiras perde e Abel Ferreira vai-se embora antes do final do jogo

O Palmeiras perdeu, esta madrugada, na visita ao Grémio, por 1-0, e o treinador português Abel Ferreira deixou o banco de suplentes e foi para o balneário antes do apito final com críticas à arbitragem.

João Pedro apontou o único golo do encontro, aos 10 minutos, assistido por Luis Suárez. Não faltaram oportunidades para empatar ao campeão em título, mas sem eficácia para o conseguir.

Irritado com a arbitragem, Abel Ferreira foi embora para o balneário antes do apito final. "Isto é roubar", disse o treinador. Em conferência de imprensa, o português evitou alongar-se sobre o tema das arbitragens.

"O que se passa dentro do campo, fica dentro do campo. Hoje foi dia de a bola não entrar. Criamos o suficiente para sair daqui com outro resultado. Não ganhamos porque não fomos eficientes. É dar parabéns para o Grémio por ter sido eficaz e ganhado o jogo", disse.

Com este resultado, quem pode aproveitar é o Botafogo de Bruno Lage. Caso consiga vencer o Corinthians no jogo em atraso, alarga a liderança para dez pontos.

O Palmeiras fica no segundo posto com os mesmos 44 pontos somados, agora apenas mais um do que o Grémio. A equipa de São Paulo volta a jogar na próxima sexta-feira na Argentina, em casa do Boca Juniors, na primeira mão das meias-finais da Libertadores.