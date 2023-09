Nagelsmann é o novo selecionador da Alemanha

A Federação alemã de futebol (DFB) anunciou a contratação do treinador Julian Nagelsmann, que é o novo selecionador nacional.

O jovem técnico de 36 anos assinou um contrato de curta duração com a federação, válido apenas até ao final do Campeonato da Europa, que será organizado precisamente pela Alemanha, já com presença garantida.

Nagelsmann é o 12.º selecionador nacional da história e sucede a Hansi Flick, a quem foi dado um voto de confiança após o fiasco no Mundial do Qatar. No entanto, não resistiu aos últimos resultados.

A Alemanha não venceu os últimos cinco jogos de preparação: derrotas com a Bélgica, Polónia, Colômbia e Japão e um empate com a Ucrânia. Volta a ser substituído por Nagelsmann, tal como já tinha acontecido no Bayern.

"Um Europeu no nosso país é algo especial. Tenho um grande desejo de assumir este desafio, vamos ser um grupo unido", garante.

O jovem técnico volta ao ativo depois de ter sido despedido do Bayern de Munique na reta final da época passada. Ao longo da carreira, passou ainda pelo RB Leipzig e Hoffenheim.