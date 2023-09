Cristiano Ronaldo bisa em jogo de sete golos

Num jogo entre candidatos ao título, o Al Nassr, de Luís Castro, Otávio e Cristiano Ronaldo, derrotou o Al Ahli, por 4-3, em partida da jornada 7 da liga saudita.

Destaque para o capitão luso, que bisou, aos 4 e 52 minutos, tal como Anderson Talisca (ex-Benfica), que marcou aos 17 e aos 45+6.

CR7 soma agora nove golos em seis jogos no campeonato (no total da temporada são agora 14 jogos, 15 golos e cinco assistências).

Já pelo Al Ahli marcaram Franck Kessié, Riyad Mahrez e Al-Buraikan.

Com este triunfo, a quinta vitória consecutiva, após duas derrotas iniciais, o Al Nassr é agora quinto classificado, com 15 pontos, a três do Al Ittihad, equipa de Nuno Espírito Santo, que lidera depois de ter ultrapassado o Al Hilal, de Jorge Jesus, que empatou.