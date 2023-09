Arsenal renova com o capitão Odegaard

O Arsenal anunciou a renovação de contrato com o capitão Martin Odegaard, que prolonga a ligação por mais três épocas, até 2028.

O médio-ofensivo de 28 anos arranca a sua quarta época nos "gunners". Foi inicialmente emprestado pelo Real Madrid, em 2020/21, e ficou em definitivo a troco de cerca de 35 milhões de euros.

Na época passada, foi nomeado capitão de equipa. O Arsenal regressou à Liga dos Campeões e o norueguês leva já três golos e uma assistência em sete jogos disputados esta temporada.

"A minha história é diferente. Saltei de clubes desde os 16 anos. Desde o primeiro dia que me senti bem no Arsenal e hoje é a minha casa. Quero agradecer a todos e vou continuar a dar tudo para trazer sucesso ao clube nos próximos anos", disse.

Edu, diretor desportivo do Arsenal, descreve a renovação do capitão como "uma grande notícia". "É o nosso capitão, um jogador experiente e que nos dá muita qualidade. Só tem 24 anos e podemos esperar muito mais dele".

Odegaard chamou à atenção há quase 10 anos quando se estreou e se afirmou na Noruega ao serviço do Stromgodset. Transferiu-se para o Real Madrid, mas teve dificuldades em afirmar-se.

Depois de duas épocas na equipa B, passou pelo Heerenveen, Vitesse e Real Sociedad.