Turquia contrata Montella

A federação turca de futebol confirma o italiano Vincenzo Montella como novo selecionador.

O antigo avançado italiano, de 49 anos, substitui Stefan Kuntz e vai estrear-se a 12 de outubro, contra a Croácia, na fase de apuramento para o Euro 2024.

A Turquia está no segundo lugar do grupo, do qual também fazem parte Letónia, Arménia e País de Gales.

Montella treinou Adana Demirspor, Fiorentina (duas vezes), Sevilha, Milan, Sampdoria, Catania e Roma.

Na seleção turca destaque para a presença de Kokçu, médio do Benfica.