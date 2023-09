Quatro jogadores do Real Madrid vão a tribunal no dia 8 de novembro

Os quatro jogadores dos escalões de formação do Real Madrid que foram acusados por duas jovens de divulgarem um vídeo íntimo foram convocados para comparecerem em tribunal a 8 de novembro.

Segundo a imprensa espanhola, os jogadores vão, nesse dia, prestar o primeiro depoimento.

Os telemóveis dos futebolistas vão igualmente ser analisados.

O juiz vai ainda ouvir as vítimas (uma de 16 e outra de 18 anos) e uma testemunha, mas uns dias antes.

De recordar que no dia 14 de setembro, os quatro jovens dos merengues foram detidos por, alegadamente, gravarem e divulgarem um vídeo sexual com uma menor de idade.

A notícia, avançada pelo jornal “El Confidencial”, dizia que outros jogadores poderiam estar implicados.

O Real Madrid emitiu um comunicado onde confirmou as detenções de um jogador do Castilla (equipa B) e três da equipa C do clube.