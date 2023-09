Goiás de Armando Evangelista anula Flamengo e foge ao perigo

O Goiás, treinado pelo português Armando Evangelista, arrancou um empate, sem golos, na receção ao Flamengo, na madrugada desta quinta-feira, e com isso fugiu à zona de despromoção do Brasileirão.

Apesar de o Flamengo ter estado mais tempo com bola - 66% de posse, contra 34% do Goiás -, as duas equipas igualaram-se nas oportunidades de golo: sete remates para os da casa e dez para os forasteiros, dos quais um enquadrado da equipa de Evangelista para dois do adversário.

Com este resultado, o Goiás passa a somar 26 pontos, em 15.º, e abre uma diferença de dois pontos para o Santos, primeira equipa em zona de despromoção. O Flamengo é sexto classificado, com 40.