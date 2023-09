Struber. “Momento mágico” do Salzburgo contra Benfica

O treinador do Salzburgo, Gerhard Struber, considera que a sua equipa viveu “um momento mágico” na Luz, na vitória contra o Benfica (0-2), na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

“É uma análise boa, especialmente quando se joga contra uma equipa desta qualidade e se vence desta maneira. A sensação é ótima, sinto-me muito bem, o ambiente no balneário. É um momento mágico que vivemos juntos. Sabíamos que esta equipa do Benfica pressiona muito, precisávamos de intensidade”, disse.

Gerhard Struber acrescenta: “O facto de ter havido oportunidades tão cedo, com dois penáltis, foi uma surpresa, mas preparámos bem a equipa para isto e os rapazes acabaram por tomar boas decisões. A expulsão do Benfica mudou um pouco a abordagem. Nessa altura a começou a desenhar-se a vitória, a ser mais realista, e depois vimos um jogo em que o nosso guarda-redes foi extraordinário”.

O técnico da equipa austríaca aproveitou para elogiar Schlager, “o nosso guarda-redes defendeu tudo e só posso estar mais do que satisfeito com o rendimento da equipa”.

“Estou muito orgulhoso dos meus jogadores, contra uma equipa desta dimensão, com dois campeões do mundo [Otamendi e Di María], com muito mais experiência. Estou muito impressionado”, acrescentou.

O Benfica perdeu 2-0 durante o Salzburgo na primeira jornada da fase de grupos da Champions.