Sporting é uma “equipa de Liga dos Campeões”

O treinador do Sturm Graz elogiou o Sporting, uma "equipa de Liga dos Campeões", na antevisão ao encontro da primeira jornada do Grupo D da Liga Europa de futebol, na quinta-feira, na Áustria.

"Têm sido presença assídua na Liga dos Campeões. Não me surpreenderia se achassem amanhã [quinta-feira] que estava a tocar o hino [da competição] errado", notou Christian Ilzer.

Segundo o técnico, frente aos leões, os austríacos precisarão "de estar ao mais alto nível em todas as fases do jogo". "Trazem todo o espetro de uma equipa de topo", acrescentou.

Ilzer notou ainda alguns problemas com lesões no plantel, nomeadamente a ausência de Javier Serrano, médio espanhol emprestado pelo Atlético de Madrid que foi picado por uma abelha na boca.

Do outro lado da 'barricada' estará o avançado sueco Viktor Gyökeres, alvo de elogios por parte do treinador, por ser "rápido, com grande finalização e muita capacidade de segurar a bola".

Segundo o avançado dinamarquês William Boving, o objetivo este ano é "fazer melhor na Liga Europa e 'passar' o inverno a jogar na Europa".

O Sturm Graz entra quinta-feira na terceira época seguida na Liga Europa, numa 'poule' que inclui ainda Atalanta e Rakow Czestochowa.

Sturm Graz e Sporting defrontam-se quinta-feira pelas 20h00 de Lisboa, sob a arbitragem de Nikola Dabanovic, no arranque da fase de grupos da segunda competição de clubes mais importante da Europa.