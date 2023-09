Solskjaer: "Era difícil recusar o regresso de Ronaldo, mas correu mal"

Ole Gunnar Solskjaer, treinador do Manchester United, assume que a contratação de Cristiano Ronaldo parecia a decisão correta, mas não correu como esperado.

Na sua primeira entrevista desde que deixou os "red devils", ao "The Athletic", Solskjaer assume que o desfecho não foi o melhor. Ronaldo acabou por rescindir contrato com o United um ano e meio depois, já com Erik Ten Hag no comando técnico.

"Na altura era muito difícil de recusar [o regresso de Ronaldo]. Senti que era preciso aproveitar a oportunidade, mas correu mal. Tudo parecia certo quando ele entrou naquele jogo com o Newcastle em Old Trafford - que estava a vibrar - e marcou dois golos. Ainda era um dos melhores goleadores do mundo e estava forte", recorda.

Cristiano Ronaldo marcou 24 golos na sua primeira época no United, em 2021/2022. Na seguinte, registou apenas três golos e rescindiu contrato durante o Mundial do Qatar após uma entrevista em que criticou o clube.

No entanto, rapidamente o United quebrou em resultados e Solskjaer acabaria despedido nos meses que se seguiram.

"O calendário era difícil contra o City, Liverpool, Tottenham e Leicester. As coisas correram mal e começaram logo mal com uma derrota com o Aston Villa. Um grupo tem de puxar todo para o mesmo lado. Quando as coisas corre mal, começas a ver o ego de alguns jogadores a vir ao de cima", recorda.

Ole Gunnar Solskjaer orientou o United durante três temporadas, entre 2018/19 e 2021/22. Não venceu qualquer troféu.

O norueguês assume que tem tido propostas para regressar e sente-se preparado para voltar ao ativo.

"Já começo a sentir falta, principalmente quando vejo jogos ao vivo. Tive duas propostas da Arábia Saudita, o meu agente analisa-as. Mas quando já treinaste o Manchester United, tens um critério diferente", revela.