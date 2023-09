Polónia anuncia sucessor de Fernando Santos na seleção

A federação da Polónia anuncia Michal Probierz como novo selecionador nacional. É o sucessor de Fernando Santos, despedido a meio do apuramento para o Euro 2024.



O treinador de 50 anos era o selecionador sub-21 e é promovido à equipa principal. Ao longo da carreira, Probierz treinou o Kraków, o Jagiellonia Bialystok, o Légia Gdansk e o Wisla Kraków.

Fernando Santos foi despedido do comando técnico depois de oito meses no cargo. O português assumiu o cargo de selecionador polaco no final de janeiro depois de deixar a seleção portuguesa.

Num grupo de apuramento para o Euro 2024 com Chéquia, Albânia, Moldova e Ilhas Faroé, a Polónia soma apenas seis pontos em cinco jogos, fruto de três derrotas e duas vitórias, que a deixam no quarto e penúltimo lugar.

Está a quatro pontos da liderança e a dois do segundo posto, o último de acesso direto ao Europeu.



Se falhar o apuramento direto, a Polónia terá, ainda, a possibilidade de se qualificar através do "play-off" da Liga das Nações. Com base nos resultados e classificações atuais, teria pela frente seleções como País de Gales, Israel, Bósnia e Herzegovina ou Ucrânia, entre outras.