Maioria das jogadoras espanholas aceita reintegrar seleção

A grande maioria das jogadoras da seleção espanhola aceitou esta quarta-feira reintegrar a seleção para defrontar a Suécia e Suíça na Liga das Nações, após acordo com a Federação e Governo, anunciou o presidente do Conselho Superior dos Desportos.

"Chegámos a uma série de acordos que serão redigidos e assinados amanhã pela Federação e pelo Conselho Superior dos Desportos", disse Victor Francos, esta madrugada, após horas de negociações com as jogadoras.

"Das 23 jogadoras convocadas, duas pediram para abandonar o estágio por razões (...) de desconforto pessoal", acrescentou.

O representante do Governo não revelou os nomes das duas jogadores em causa, mas sublinhou que não serão objeto de sanções, contrariamente ao que tinha sido anunciado anteriormente.

A nova treinadora da Espanha, Montse Tomé, surpreendeu na segunda-feira ao convocar, para os jogos contra a Suécia e a Suíça, 15 campeãs do mundo e outras jogadoras que tinham pedido para não serem convocadas enquanto não houvesse mudanças na federação espanhola de futebol (RFEF), na sequência do escândalo do beijo forçado do antigo presidente Luis Rubiales à futebolista Jenni Hermoso, durante o Campeonato do Mundo da Austrália.