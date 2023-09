À revelia do treinador, guarda-redes subiu à área e decidiu o Lazio-Atlético de Madrid

O guarda-redes da Lazio, Ivan Provedel, foi o herói do jogo frente ao Atlético de Madrid na noite de terça-feira. Não só pelas defesas que fez, mas pelo golo que marcou, aos 94 minutos, que assegurou o empate para a equipa italiana.

A Lazio perdia, em casa, por 1-0 frente aos "colchoneros" graças a um golo de Pablo Barrios, aos 29 minutos da partida.

Os italianos insistiram até final e o herói foi improvável. Num canto já para lá dos quatro minutos de descontos dados pelo árbitro, Luis Alberto cruzou e o guarda-redes Provedel cabeceçou, à ponta de lança, para uma explosão de alegria no Olímpico de Roma.

Se marcar um golo de cabeça num canto já é altamente improvável num guarda-redes, imagine dois. Provedel já tinha marcado golo semelhante na época 2019/20, ao serviço do Juve Stabia, na Serie B italiana.

No final do encontro, Provedel foi naturalmente protagonista na "flash interview" e garante que subiu à até à área à revelia do treinador Sarri: "Não conseguimos falar, havia muita confusão. Disseram-me que faltavam 30 segundos e então eu fui."

O último golo marcado por um guarda-redes na Liga dos Campeões tinha sido Vincent Enyeama, a 29 de setembro de 2010.

A Lazio, vicecampeã italiana na época passada, começou mal a temporada com três derrotas nas primeiras quatro jornadas do campeonato.