O que acontece se as jogadoras espanholas se recusarem jogar pela seleção?

Está previso aumentar a sanção para dois a 15 anos, no entanto, o Governo ainda não deu seguimento ao regime disciplinar da Lei do Desporto de 2022, pelo que o que ainda vigora é o do Real Decreto de 1992.

Aqui surge o problema: se não comparecerem, esta terça-feira, no centro de estágios da seleção, as jogadoras incorrem em sanções muito pesadas.

"Elabora depois um relatório para as entidades competentes, para tomarem as decisões que acharem adequadas", explica.

"Se no apito inicial a bola for a favor de Espanha, as jogadoras vão recusar-se a jogar. Se for a equipa adversária a começar, vamos ter as jogadoras espanholas absolutamente imóveis. Naturalmente, a equipa adversária irá obter um golo e, depois, será a seleção espanhola a ter de dar o pontapé de recomeço. Vão continuar, certamente, a recusar-se a jogar e, aí, o árbitro terá, depois de avisar, naturalmente, a capitã e os delegados da seleção espanhola, de dar o jogo por terminado."

Contudo, o "timing" da comunicação oficial da convocatória também importa. Uma federação deve notificar a FIFA e, ao mesmo tempo, o jogador pelo menos 15 dias antes do inicio da janela de seleções.

As jogadoras consideram que a convocatória "não se realizou em tempo e em conformidade com o artigo 3.2 do Anexo I do Regulamento do Estatuto e Transferência de Jogadores da FIFA", pelo que entendem que a RFEF "não está em posição" de exigir-lhes que a cumpram.

O presidente do Conselho Superior de Desportos espanhol, Víctor Francos, já apelou às jogadoras que se apresentem a estágio, senão terá de "aplicar a lei", independente de apoiar a causa das campeãs do mundo.

FIFA e UEFA devem intervir para evitar o "ridículo"



Imaginemos, então, que as jogadoras comparecem a estágio, mas continuam em protesto. Uma possível solução seria boicotar o jogo: entrar mas não jogar. Medida sugerida, até, por Filippa Angeldahl, da Suécia, primeira adversária de Espanha na Liga das Nações.

Não obstante, Paulo Pereira confia que FIFA e UEFA intervirão - "e bem", refere -, para impedir que "que esta novela chegue ao terreno de jogo". A solução, sublinha, é colocar as duas partes a conversar.



"As entidades que superintendem o futebol mundial vão certamente colocar as partes numa mesa, numa conversa construtiva, para o bem do futebol, e achar uma solução que não leve ao ridículo de termos um estádio com pessoas, de termos duas equipas e uma equipa de arbitragem, e não haver jogo porque, a priori, já se sabe que uma delas não quer participar", assinala o VAR Bola Branca.

Paulo Pereira acredita, portanto, "que o bom senso irá prevalecer e muito antes de chegarmos ao relvado esta situação terá um epílogo diferente". Seria "muito mau para o futebol" se assim não acontecesse.