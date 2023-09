Francisco Chaló vai treinar no Kuwait

O português Francisco Chaló foi anunciado como novo treinador do Kazma, clube da primeira divisão do Kuwait.

É a primeira vez que o técnico de 59 anos idade vai treinar no continente asiático, depois de uma vasta experiência na Argélia, no AC Paradou. Chaló viaja ainda hoje para o Kuwait para arrancar os trabalhos com a equipa.

O técnico rumo ao clube da primeira divisão do país, duas vezes campeão do Kuwait, em 1994 e 1996. No mesmo país está o português Miguel Leal, no Al-Tadhamon, da segunda divisão.

Ao longo da carreira, Chaló passou pelo Pedras Rubras, Feirense, Naval, Penafiel, Sporting da Covilhã, Académico de Viseu, Leixões e Trofense.