Bernardo Silva lesiona-se e falha "próximos jogos" do Manchester City

Bernardo Silva vai falhar os próximos jogos do Manchester City por lesão.

O médio internacional português teve de ser substituído antes do intervalo da receção ao Estrela Vermelha, na primeira jornada da Liga dos Campeões. No final do jogo, Pep Guardiola confirmou a lesão.

"Ele não disse nada e eu não falei com os médicos, mas, aparentemente, o Bernardo vai estar indisponível nos próximos jogos", revelou.

Não se sabe, ainda, a extensão da lesão de Bernardo, nem por quantos jogos, mais precisamente, ficará de fora. É mais uma baixa no City, a juntar a Kevin De Bruyne, Jack Grealish, John Stones e Mateo Kovacic.

O Manchester City derrotou o Estrela Vermelha, por 3-1.