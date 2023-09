A euforia nas ruas do Irão tem um motivo: Cristiano Ronaldo

Uma multidão de adeptos iranianos recebeu, em euforia, a chegada do Al Nassr - e principalmente Cristiano Ronaldo - nas ruas de Teerão, capital do Irão, esta segunda-feira.

A equipa do avançado português viajou até ao Irão para jogar contra o Persepolis FC, clube sediado em Teerão, para a fase de grupos da Liga dos Campeões Asiática.

A comitiva do Al Nassr foi “perseguida” pelos adeptos na viagem entre o aeroporto e o hotel, que correram atrás do autocarro entoando o nome de Cristiano Ronaldo. Ao longo da viagem, os fãs empunharam os telemóveis e cartazes com a fotografia do jogador.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram a dimensão do fenómeno de Cristiano Ronaldo no país.