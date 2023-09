Jogadoras espanholas mantêm renúncia à seleção apesar de convocadas

As campeãs do mundo reafirmaram esta segunda-feira, através de comunicado, a sua "vontade de não ser convocadas por motivos justificados" para a seleção de Espanha, horas depois de a nova selecionadora anunciar uma lista de 23 nomes para os próximos jogos.

Nesse contexto, consideram que a convocatória "não foi em tempo e em conformidade com o artigo 3.2 do Anexo I do Regulamento do Estatuto e Transferência de Jogadores da FIFA", pelo que entendem que a RFEF "não está em posição" de exigir-lhes que cumpram a convocatória.

"Lamentamos uma vez mais que a nossa federação nos coloque numa situação que nunca tínhamos desejado", conclui a nota do grupo de jogadoras.

Na sexta-feira passada, 39 jogadoras, incluindo 21 das 23 campeãs do mundo (só não assinaram Claudia Zornoza, que horas depois anunciou o adeus à seleção, e Athenea), pediram à RFEF a reestruturação do organigrama do futebol feminino e asseguraram que as mudanças feitas "não são suficientes" para que se sintam "em lugar seguro".

Pediam ainda a demissão do presidente da RFEF, que é interinamente Pedro Rocha, e a reestruturação das áreas de comunicação e marketing e a direção de integridade, considerando que as mudanças feitas desde o Mundial "não são suficientes"