Federação espanhola promete mudanças e garante "ambiente seguro para as jogadoras"

Na mesma nota, a federação explica que é preciso "esclarecer cada um dos comportamentos e condutas que possam ter ocorrido e agir com profissionalismo e justiça, fixando as responsabilidades relevantes em cada caso" e apela às jogadoras que se juntem ao processo.

O organismo emitiu um comunicado no dia em que a nova selecionadora espanhola, Montse Tomé, deverá anunciar a sua primeira lista de convocadas sem as 39 jogadoras que exigiram uma restruturação da federação para regressar à seleção . Ainda não há acordo entre contestatárias e federação, que promete mudanças estruturais.

A Real Federação Espanhola promete uma renovação na sua estrutura e garante que as jogadoras da seleção feminina vão encontrar "um ambiente seguro", na sequência do beijo de Luis Rubiales a Jenni Hermoso.

As 23 campeãs do mundo e outras 16 jogadoras espan(...)

"É evidente que a federação, a sociedade e as próprias jogadoras estão alinhados no mesmo objetivo: a renovação e o início de uma nova etapa onde o futebol é o grande beneficiário. Por isso, pedimos às jogadoras que se juntem a esta mudança, entendendo que as transformações devem ser sólidas e justas", pode ler-se.

Montse Tomé deverá anunciar uma primeira convocatória ainda sem as campeãs mundiais, mas a federação garante um "ambiente seguro para as jogadoras e estamos comprometidos com um clima de confiança mútua para que possamos trabalhar juntos e garantir que o futebol feminino continue a progredir com muito mais força".

21 das campeãs do mundo e outras 16 jogadoras assinaram um comunicado conjunto em que solicitaram a restruturação do organigrama do futebol feminino, a reestruturação do gabinete da presidência e da secretaria geral, a demissão do presidente da RFEF, Rubiales, que já aconteceu, a restruturação da área de comunicação e marketing - que emitiu um comunicado com declarações alegadamente falsas de Hermoso após o beijo de Rubiales -, e a restruturação da direção de integridade.

Segundo a "Marca", as negociações prolongaram-se nos últimos dias, mas sem luz verde. Pedro Rocha só demitirá funcionários quando existirem provas concretas de comportamento indevido.

A Espanha vai defrontar a Suécia e a Suíça na dupla jornada inaugural da Liga das Nações, a 22 e 26 de setembro, respetivamente. Também a Itália faz parte do Grupo D da Liga A. A nova prova do futebol feminino tem dois chamarizes: um troféu e três vagas para os Jogos Olímpicos, em que a seleção espanhola nunca participou.