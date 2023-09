Espanha convoca 15 campeãs mundiais e deixa Jenni Hermoso de fora

Montse Tomé, nova selecionadora feminina espanhola, chamou 15 campeãs mundiais na sua primeira convocatória e deixa Jenni Hermoso de fora para "a proteger".

Todas as campeãs mundiais tinham renunciado à seleção nacional até que alterações de fundo fossem feitas na federação a propósito do caso do beijo de Luis Rubiales. A RFEF emitiu um comunicado ao início desta tarde a reforçar o seu compromisso com uma renovação estrutural, mas a imprensa espanhola noticiava que não existia acordo entre as duas partes.

De qualquer modo, a treinadora convocou 15 das 23 jogadoras campeas do mundo, assim como Mapi León, Patri Guijarro, Amaiur Sarriegi e Lucía García, que tinham recusado voltar para participar no Mundial, por acreditarem que as mudanças não eram suficientes. "Falei com elas, isso fica entre nós. Aconteceu algo excecional, a federação trabalhou, conversou com elas e agora temos muitas ambições para a Liga das Nações", disse.

Questionada sobre se tem a certeza que todas as convocadas se vão apresentar no estágio, Montse Tomé acredita que "as jogadoras são profissionais, vêm de ser campeãs do mundo, estar na seleção é um privilégio. Sei que vão estar aqui connosco amanhã".



"Estamos com a Jenni Hermoso e com todas as jogadoras, a melhor forma de as apoias é ouvi-las. Esta foi a melhor forma de a proteger", disse, a propósito de Jenni Hermoso, que foi beijada por Luis Rubiales após a conquista do Campeonato do Mundo, incidente que deu origem à saída do presidente da federação.

Montse Tomé fazia parte da equipa técnica de Jorge Vilda, treinador que venceu o Mundial, mas foi sempre criticado pelas jogadoras. A técnica garante que é "uma pessoa diferente, com personalidade diferente e os seus próprios valores".



A nova selecionadora terá aplaudido o discurso de Luis Rubiales na assembleia geral em que recusou demitir-se, mas assume que "não se sentiu bem nesse dia".

"Não me senti parte do momento. As duas vezes em que aplaudi foi quando o Rubiales disse que iria tornar-me diretora técnica. Vê-se a minha postura no comunicado, apoio a Jenni e estou com ela", termina.

A Espanha vai defrontar a Suécia e a Suíça na dupla jornada inaugural da Liga das Nações, a 22 e 26 de setembro, respetivamente. Também a Itália faz parte do Grupo D da Liga A. A nova prova do futebol feminino tem dois chamarizes: um troféu e três vagas para os Jogos Olímpicos, em que a seleção espanhola nunca participou.



As convocadas

Guarda-redes: Misa Rodríguez (Real Madrid), Cata Coll (Barcelona), Enith Salón (Valência);

Defesas: Irene Paredes (Barcelona), Laia Aleixandri (Manchester City, Inglaterra), María Méndez (Levante), Oihane Hernández (Real Madrid), Olga Carmona (Real Madrid), Ona Batlle (Barcelona), Mapi León (Barcelona);

Médias: Aitana Bonmatí (Barcelona), Alexia Putellas (Barcelona), Patri Guijarro (Barcelona), María Pérez (Sevilha), Tere Abelleira (Real Madrid), Rosa Márquez (Bétis);

Avançadas: Athenea del Castillo (Real Madrid), Esther González (Gotham FC, EUA), Eva Navarro (Atlético de Madrid), Mariona Caldentey (Barcelona), Inma Gabarro (Sevilha), Amaiur Sarriegi (Real Sociedad) e Lucía García (Manchester United, Inglaterra).