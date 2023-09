Equipa de Mourinho goleia, Renato Sanches marca

A Roma obteve a primeira vitória na Liga italiana de futebol, ao golear o “lanterna-vermelha” Empoli (7-0), com um golo do português Renato Sanches, na quarta ronda, reagindo ao pior arranque sob orientação de José Mourinho.

No Estádio Olímpico, em Roma, o médio abrilhantou a sua estreia a titular com um golpe aéreo ao centro do dinamarquês Rasmus Kristensen, ao oitavo minuto, já depois de o argentino Paulo Dybala ter inaugurado o marcador de grande penalidade, logo aos dois.

Um autogolo de Alberto Grassi, aos 35 minutos, rubricou o 3-0 antes do intervalo, com a Roma a chegar à goleada na segunda parte, graças a novo tento de Dybala, aos 55, e às finalizações de Bryan Cristante, antigo jogador do Benfica, aos 80, do belga Romelu Lukaku, que marcou o primeiro golo pelo seu novo clube, aos 82, e de Gianluca Mancini, aos 86.