João Félix e João Cancelo marcaram pelo Barcelona

Os portugueses João Félix e João Cancelo estrearam-se a marcar pelo FC Barcelona, na goleada por 5-0 sobre o Bétis, que vale a liderança provisória à quinta jornada da Liga espanhola.

Num desafio que o adversário do FC Porto na Liga dos Campeões soube tornar fácil, João Félix começou o pesadelo dos andaluzes e João Cancelo finalizou-o, colocando os catalães na liderança com 13 pontos, mais um do que o Real Madrid, que no domingo recebe a Real Sociedad.

Integrando o onze inicial, João Félix começou a desbloquear o jogo com um golo aos 25 minutos, com muito pouco ângulo, após passar pelo guarda-redes Rui Silva.

Aos 32, abriu as pernas para permitir que a bola isolasse Robert Lewandowski na área, com o polaco a fazer o 2-0 com que se atingiu o intervalo no Estádio Olímpico, face às obras de renovação de Camp Nou.

Ferran Torres, aos 62, na cobrança de um livre direto, fazendo a bola passar, em arco, pelo exterior da barreira, e Raphinha, aos 66, com um remate à entrada da área, deram contornos de goleada, que João Cancelo selou, aos 81.

O lateral internacional português “torceu” o seu marcador direto, fletiu para o centro e rematou com o pé direito, em tento de belo efeito.

Horas antes, um Atlético de Madrid amorfo foi derrotado por 3-0 em Valência, dos lusos Thierry Correia e André Almeida, com um bis de Hugo Duro a infligir o primeiro desaire dos visitantes.

Depois de dois insucessos consecutivos, o Valência sobe provisoriamente ao quinto lugar, com nove pontos, a quatro do FC Barcelona, enquanto os “colchoneros” são sétimos, com sete pontos, mas menos um jogo.