Bruno Lage soma segunda derrota seguida no Brasileirão

O líder Botafogo, treinado pelo português Bruno Lage, somou no sábado a segunda derrota seguida no campeonato brasileiro de futebol, na visita ao Atlético Mineiro, por 1-0, em jogo da 23.ª jornada.

Duas semanas após o desaire caseiro no 'clássico' carioca com o Flamengo (1-2), o 'fogão' voltou a claudicar no regresso da competição, em Belo Horizonte, com um golo de Paulinho, aos 81 minutos.

Em termos gerais, esta foi a terceira derrota consecutiva do Botafogo, tendo em conta que, antes de perder com Flamengo e Atlético Mineiro, já tinha sido derrotado pelos argentinos do Defensa y Justicia, na segunda mão dos quartos de final da Taça Sul-americana, que ditou o afastamento da prova.

Após a partida em Minas Gerais, Bruno Lage deixou fortes críticas à arbitragem, particularmente devido a um golo anulado a Diego Costa já perto do final, que daria o empate à formação do Rio de Janeiro.

"Vou colocar novamente o dedo na ferida. Eu cheguei aqui há dois meses e acredito que há critérios muito diferentes em outros jogos e isso dá a sensação que querem que o campeonato se mantenha 'animado' até o fim. Já vi muitos lances de outros jogos de um critério completamente absurdo. E, agora, vemos o que aconteceu nos nossos dois últimos jogos", disse o técnico.

O Botafogo mantém-se no topo do Brasileirão, com 51 pontos, mas nas duas últimas jornadas viu o Palmeiras, de Abel Ferreira, segundo colocado (44), reduzir de 11 para sete pontos a diferença para a liderança.

Já o Atlético Mineiro, comandado pelo ex-selecionador de Portugal Luiz Felipe Scolari é nono classificado, com 34 pontos.