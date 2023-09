Liverpool ganha com três assistências de Salah

O Liverpool resgatou um triunfo na visita ao Wolverhampton, em jogo da quinta jornada da Liga inglesa em que os “reds” estiveram a perder e deram a volta ao marcador nos minutos finais (3-1).

Com vários portugueses em campo, o extremo Pedro Neto, do Wolverhampton, foi quem mais brilhou, com o internacional luso a oferecer o golo a Hwang Hee-Chan, aos sete minutos, e a repetir a oferenda, desperdiçada por Matheus Cunha, aos 34.

Além de Pedro Neto, os “Wolves' contaram com José Sá, Nelson Semedo e Fábio Silva, que entrou aos 61 minutos, enquanto nos “reds” Diogo Jota foi titular e saiu aos 56.

A recuperação da equipa de Jürgen Klopp aconteceu já na segunda parte, com Mohamed Salah a assistir nos três golos, Gakpo, aos 55 minutos, Andrew Robertson, aos 85, e Elliot, aos 90+1, com o jogo a fechar no 3-1 para os visitantes.

Depois de sofrer, o Liverpool somou a quarta vitória consecutiva na Premier League, após um empate ainda na primeira ronda, e é líder provisório, com 13 pontos, mas mais um jogo e à espera da entrada em campo do Manchester City (12 pontos, quatro jogos).

O Wolverhampton soma a sua quarta derrota na Liga, num percurso em que apenas venceu fora o Everton, e perdeu com Manchester United, Brighton e Crystal Palace.