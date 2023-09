O Bayern Munique e o Bayer Leverkusen empataram 2-2 na partida que abriu a jornada 4 da liga alemã.

Destaque para o ex-Benfica Grimaldo, que marcou, de livre, um dos quatro golos da partida.

Os outros tentos foram apontados por Harry Kane e Goretzka (pelo campeão germânico) e Exequiel Palacios.

Com este empate, as duas equipas seguem na frente da Bundesliga, com 10 pontos.