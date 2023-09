Jogadoras pedem restruturação da Federação para voltarem à seleção

"Todas estas pessoas devem estar longe do sistema que deveria proteger-nos", pode ler-se na nota oficial, em que Alexia também vinca que "as jogadoras da seleção espanhola são jogadoras profissionais".

Alexia garante que o plantel teve uma atitude "aberta e de diálogo" e que as alterações pedidas à federação têm como objetivo criar uma "tolerância zero para quem, com um cargo federativo, incentivou, escondeu ou aplaudiu atitudes que vão contra a dignidade das mulheres". A nova selecionadora, o antigo - Jorge Vilda, entretanto despedido - e o atual selecionador masculino aplaudiram todos o discurso em que Rubiales recusou demitir-se .

Num comunicado divulgado nas redes sociais por Alexia Putellas, as jogadoras revelam a realização de várias reuniões com a Real Federação Espanhola (RFEF) em que a equipa "expressou de maneira clara as alterações que entendemos que são básicas para poder avançar e chegar a uma estrutura que não tolere atos deste tipo".

As jogadoras da seleção nacional pedem alterações de fundo na Federação para aceitarem voltar a competir por Espanha, na sequência do beijo alegadamente não consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso .

As jogadoras solicitam a restruturação do organigrama do futebol feminino, a reestruturação do gabinete da presidência e da secretaria geral, a demissão do presidente da RFEF, Rubiales, que já aconteceu, a restruturação da área de comunicação e marketing - que emitiu um comunicado com declarações alegadamente falsas de Hermoso após o beijo de Rubiales -, e a restruturação da direção de integridade.

"Ao dia de hoje, tal como transmitimos à RFEF, as mudanças produzidas não são suficientes para que as jogadoras se sintam num lugar seguro, onde se respeite as mulheres, se aposte pelo futebol feminino e onde possamos dar o nosso máximo rendimento", conclui o comunicado.

Ao todo, 39 jogadoras assinam o comunicado, incluindo as 23 que se sagraram campeãs do mundo na Austrália e na Nova Zelândia.