The Best. Aitana e mais 14 nas finalistas a melhor jogadora do mundo

Aitana Bonmatí é a grande favorita à conquista do prémio The Best da FIFA para melhor jogadora do mundo em 2023.

A média, de 25 anos, conquistou a Liga espanhola e a Liga dos Campeões - de que foi eleita melhor jogadora - pelo Barcelona e o Mundial 2023 - cuja Bola de Ouro, para melhor jogadora, recebeu - pela Espanha. Já venceu o prémio de melhor jogadora da UEFA.

Também estão eleitas as campeãs do mundo Salma Paralluelo, esta também do Barcelona, e Jenni Hermoso, do Pachuca, do México. Mapi León, igualmente espanhola e do Barça, mas que recusou participar no Mundial, por convicções próprias, também é finalista ao galardão.

Inglaterra, que também venceu a Finalíssima, frente ao Brasil, foi a finalista vencida do Mundial e coloca quatro jogadoras na lista: Rachel Daly, melhor jogadora e marcadora da Liga inglesa pelo West Ham; Alex Greenwood, do Manchester City; Lauren James, campeã inglesa e semifinalista da Champions pelo Chelsea; e Keira Walsh, campeã espanhola e europeia com o Barcelona.

Também campeã inglesa e semifinalista da Liga dos Campeões pelo Chelsea foi Sam Kerr, finalista juntamente com mais duas jogadoras da Austrália, semifinalista do Mundial: Caitlin Foord, que chegou às meias-finais da Champions pelo Arsenal, e Mary Fowler.

A medalha de bronze do Mundial foi para a Suécia, que coloca Amanda Ilestedt, nova central do Arsenal, na lista. A seleção sensação foi a Colômbia e, por isso, a jovem Linda Caicedo, do Real Madrid, está nomeada. Hinata Miyazawa, melhor marcadora do Mundial, também é uma das 16 candidatas.

Nota, ainda, para a internacional francesa Kadidiatou Diani, melhor marcadora e eleita melhor jogadora da Liga francesa pelo PSG. Este verão, mudou-se, a custo zero, para o grande rival, o Lyon.

Quem vencer sucederá à média internacional espanhola do Barcelona Alexia Putellas, também campeã do Espanha, Europa e mundo, que venceu o prémio da FIFA de melhor jogadora do mundo em 2021 e 2022.

Muito Mundial nas guarda-redes

Estão nomeadas para melhor guarda-redes:

A australiana Mackenzie Arnold, semifinalista do Mundial; a alemã Ann-Katrin Berger, campeã inglesa e semifinalista da Liga dos Campeões no Chelsea; as espanholas do Barcelona Sandra Paños, vencedora da Liga F e da Champions, mas que não esteve no Mundial, e Cata Coll, campeã espanhola, europeia e mundial; a inglesa Mary Earps, finalista vencida do Mundial, de que foi eleita melhor guarda-redes, e melhor guardiã da UEFA; a sueca Zecira Musovic, bronze no Mundial, e campeã inglesa e semifinalista da Champions pelo Chelsea; e a chilena Tiane Endler, campeã francesa e eleita melhor guarda-redes da Division 1.