Manchester United. Sancho afastado após “problema disciplinar”

O extremo Jadon Sancho está afastado do grupo de trabalho do Manchester United devido a “problema disciplinar”. A informação é confirmada pelos “red devils”.

“Jadon Sancho vai permanecer em programa de treino pessoal, afastado do grupo, enquanto se aguarda pela resolução do problema disciplinar em curso”, lê-se no comunicado.

Não foram dados mais pormenores sobre o caso, mas já o terceiro problema no plantel depois de Greenwood, entretanto emprestado ao Getafe, e Antony, afastado da equipa por estar a ser acusado de agressões pela ex-namorada.