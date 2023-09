Campeão do mundo fora dos finalistas ao The Best de treinadores do feminino

O selecionador campeão do mundo fica fora dos cinco finalistas ao prémio The Best da FIFA para melhor treinador de futebol feminino em 2023.

Jorge Vilda conquistou o Mundial 2023 pela Espanha, mas foi despedido em setembro, na sequência do caso do beijo de Luis Rubiales, de que era apoiante, a Jenni Hermoso e de uma longa disputa com as jogadoras. Agora, fica fora da lista de candidatos ao The Best.

Os grandes favoritos ao prémio são o espanhol Jonatan Giráldez, que conquistou a Liga espanhola, a Supertaça de Espanha a Liga dos Campeões com o Barcelona, e a neerlandesa Sarina Wiegman, finalista vencida do Mundial 2023 ao comando da Inglaterra.

Os outros nomeados são os suecos Peter Gerhardsson, selecionador da Suécia, medalha de bronze no Campeonato do Mundo, e Tony Gustavsson, selecionador da semifinalista Austrália, e a inglesa Emma Hayes, que levou o Chelsea à conquista da Liga inglesa e da Taça de Inglaterra, e às meias-finais da Liga dos Campeões.

Em 2022, a vencedora foi Sarina Wiegman, que pode assim chegar ao quarto troféu, o segundo consecutivo: também ganhou em 2017, quando foi campeã da Europa pelos Países Baixos, em 2020, por levar as neerlandesas aos quartos de final dos Jogos Olímpicos. No ano passado, venceu pela conquista do Euro 2022 ao comando da Inglaterra.