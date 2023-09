Bernardo Silva é um dos finalistas ao The Best da FIFA

Bernardo Silva é um dos 12 finalistas ao prémio The Best, da FIFA, para melhor jogador do mundo em 2023.

O médio internacional português, de 29 anos, conquistou Premier League, Taça de Inglaterra e Liga dos Campeões ao serviço de Manchester City. Foi eleito, ainda, para a equipa do ano da Champions.

Bernardo é um de seis finalistas que, na última época, jogaram pelo City. Também são candidatos ao prémio o alemão Ilkay Gundogan, que este verão rumou ao Barcelona, o argentino Julián Álvarez, o belga Kevin De Bruyne, o espanhol Rodri e o norueguês Erling Haaland.

A temporada histórica do Nápoles, campeão italiano 33 anos depois, granjeia-lhe dois finalistas: o georgiano Khvicha Kvaraskhelia, "MVP" da Serie A, além de melhor jogador jovem da Champions; e o nigeriano Victor Osimhen, melhor marcador da Serie A.

Também estão nomeados Marcelo Brozovic, agora no Al Nassr, finalista vencido da Liga dos Campeões e da Liga das Nações; o inglês Declan Rice, agora no Arsenal, que conquistou a Liga Conferência com o West Ham, eleito melhor jogador da prova; Kylian Mbappé, campeão francês com o PSG e goleador máximo e eleito melhor jogador da Ligue 1; e Lionel Messi, agora no Inter Miami, campeão francês pelo PSG.

Embora a FIFA esclareça que o Mundial 2022 não conta para a votação, vários jogadores que brilharam na prova - o grande exemplo é Messi, campeão e eleito melhor jogador; Álvarez, também campeão; Mbappé, finalista; Brozovic, bronze - estão entre os finalistas ao The Best.

Guarda-redes:

Quanto aos guarda-redes, os nomeados são Bono (Marrocos, Sevilha, vencedor da Liga Europa), Thibaut Courtois (Bélgica, Real Madrid), Ederson (Brasil, Manchester City, conquistou Premier League e Liga dos Campeões), André Onana (Camarões, Manchester United, finalista da Champions pelo Inter de Milão) e Marc-André ter Stegen (Alemanha, Barcelona, campeão espanhol e eleito melhor jogador da La Liga).