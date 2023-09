Verratti deixa o PSG e ruma ao Qatar

O Al Arabi anunciou a contratação do médio italiano Marco Verratti, proveniente do Paris Saint-Germain.

O médio muda-se para o Qatar, país que detém precisamente o PSG. O negócio ficou fechado por um valor a rondar os 45 milhões de euros.

Verratti, de 30 anos, tinha sido riscado pelo treinador Luis Enrique e tem agora o futuro decidido depois de ter sido associado à Arábia Saudita.

O médio esteve 11 temporadas ao serviço do PSG, para onde se transferiu em 2012 após se destacar no Pescara. No total, disputou 416 jogos pelo clube francês onde venceu o campeonato nove vezes, mais 21 títulos internos.

Verratti foi ainda figura da seleção nos últimos anos e destaque do Euro 2020, conquistado pela Itália.